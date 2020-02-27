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27 февраля 2020, 11:49 5

Украина начала обсуждать безвиз с Британией

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27 февраля 2020, 11:49 5
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Министерство иностранных дел Украины начало официальные переговоры с делегацией Великобритании по поводу политического сотрудничества
Фото: facebook/UkraineMFA
Министерство иностранных дел Украины начало официальные переговоры с делегацией Великобритании по поводу политического сотрудничества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, речь идет о свободной торговле и партнерстве.

"Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания после Brexit ужесточит правила приема для трудовых мигрантов из Европейского союза. В частности, они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.


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