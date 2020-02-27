В Крыму за вымогательство задержали депутата от Коммунистической партии
Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в управлении Следственного комитета России в аннексированном Крыму, передает RegioNews.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего действующего депутата Евпаторийского городского совета II созыва и его 48-летней помощницы. Они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.,,а,г,, ч.2 ст. 163 УК РФ).
По версии следствия, в начале декабря 2019 года на пляже в селе Уютненское депутат публично "озвучил дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа".
Позднее помощница депутата якобы предложила предпринимателю "прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей".
"При этом женщина, чтобы придать законность своей и депутата деятельности, потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками. Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа в глазах населения", – говорится в сообщении.
Как сообщается, депутат и его помощница не смогли завершить "дело", поскольку были задержаны 26 февраля сотрудниками ФСБ России.
В сообщении не указано имя депутата горсовета Евпатории. По данным сайта Евпаторийский курьер, ФСБ задержала депутата от КПРФ Романа Волошина. Он родился в российском Курске. В 2014 году избран, а в 2019 году переизбран депутатом горсовета Евпатории. Публичных комментариев Волошина по поводу задержания нет.
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