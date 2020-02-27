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27 февраля 2020, 11:41 2

На Закарпатье будут судить чиновника Карпатского биосферного заповедника

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27 февраля 2020, 11:41 2
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Ущерб от масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике оценили в пол миллиона гривен
Фото УСБУ
Ущерб от масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике оценили в пол миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.

Правоохранители установили, что начальник Мараморського природоохранного научно-исследовательского отделения заповедника организовал вырубку деревьев породы ель, бук, ясень, общим объемом 121,81 м3. В дальнейшем, чиновник нелегально реализовал неучтенную лесопродукцию третьим лицам.

Досудебным расследованием установлено, что рубка осуществлялась с нарушением природоохранного, экологического и лесного законодательства. Вследствие таких противоправных действий работника лесхоза, государству был нанесен ущерб на сумму свыше полмиллиона гривен.

В настоящее время материалы уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, направлено в суд.

В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Противоправная деятельность задокументирована и прекращена под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, в Ивано-Франковске на взятке разоблачили главного инженера коммунального предприятия. Чиновника задержаны на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен.


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