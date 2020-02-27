На Закарпатье будут судить чиновника Карпатского биосферного заповедника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.
Правоохранители установили, что начальник Мараморського природоохранного научно-исследовательского отделения заповедника организовал вырубку деревьев породы ель, бук, ясень, общим объемом 121,81 м3. В дальнейшем, чиновник нелегально реализовал неучтенную лесопродукцию третьим лицам.
Досудебным расследованием установлено, что рубка осуществлялась с нарушением природоохранного, экологического и лесного законодательства. Вследствие таких противоправных действий работника лесхоза, государству был нанесен ущерб на сумму свыше полмиллиона гривен.
В настоящее время материалы уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, направлено в суд.
В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Противоправная деятельность задокументирована и прекращена под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской области.
Напомним, в Ивано-Франковске на взятке разоблачили главного инженера коммунального предприятия. Чиновника задержаны на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен.
- 13:21 27 февраля Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами
- 13:20 27 февраля Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"
- 13:14 27 февраля Коронавирус приблизился к Украине
- 13:06 27 февраля Трамп и Джонсон могут приехать в Украину - СМИ
- 13:03 27 февраля В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе
- 12:56 27 февраля Украина вошла в троку лидеров стран по поставкам курятины в ЕС
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве