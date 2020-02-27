На Волыни посреди улицы взорвался грузовик

На улице Цинкаловского во Владимире-Волынском взорвался автомобиль. Предварительно взрыв вызвал кислородный баллон

На улице Цинкаловского во Владимире-Волынском взорвался автомобиль. Предварительно взрыв вызвал кислородный баллон

Взрыв произошел 27-го февраля около 10:00, - информирует издание Буг, пишет RegioNews.

Как рассказали очевидцы происшествия, возгорание произошло в кузове машины. Водитель остановился, вышел из машины и начал доставать что-то из кузова. Как потом выяснилось - кислородные баллоны. Один ему удалось достать, после чего авто сорвалось.

В потоке автомобилей, направлявшихся за автомобилем, оказалось авто полиции, которое начало блокировать движение. Приехали пожарные.

По предварительным данным, никто не пострадал.