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27 февраля 2020, 11:40 1

На Волыни посреди улицы взорвался грузовик

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27 февраля 2020, 11:40 1
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На улице Цинкаловского во Владимире-Волынском взорвался автомобиль. Предварительно взрыв вызвал кислородный баллон
На улице Цинкаловского во Владимире-Волынском взорвался автомобиль. Предварительно взрыв вызвал кислородный баллон

Взрыв произошел 27-го февраля около 10:00, - информирует издание Буг, пишет RegioNews.

Как рассказали очевидцы происшествия, возгорание произошло в кузове машины. Водитель остановился, вышел из машины и начал доставать что-то из кузова. Как потом выяснилось - кислородные баллоны. Один ему удалось достать, после чего авто сорвалось.

В потоке автомобилей, направлявшихся за автомобилем, оказалось авто полиции, которое начало блокировать движение. Приехали пожарные.

По предварительным данным, никто не пострадал.


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