В Днепропетровской области речь нардепа от "Слуги народа" встретили криками "Позор"

Жители Богдановской территориальной громады криками "Позор" отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа" Романа Каптелова на тему объединения с крупными городами

Фото: Роман Каптелов

Жители Богдановской территориальной громады криками "Позор" отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа" Романа Каптелова на тему объединения с крупными городами

Соответствующе видео, как сообщает RegioNews, было опубликовано в группе Павлоград.UA в Facebook.

Каптелов провел встречу с избирателями, где пытался объяснить, что нужно объединять отдельные территориальные громады с крупными городами для улучшения качества жизни.

Избиратели отреагировали на речь нардепа криками "Позор", из-за чего Каптелов был вынужден покинуть мероприятие. Позже Каптелов прокомментировал событие в своем Facebook, заявив, что глава громады "боится говорить правду".

Богданівська ОТГ "Тепло" зустрічає народного депутата від слуги народу Романа Каптєлова ⠀ Нардеп приїхав до селища з метою пояснити селянам, що необхідно об'єднувати окремі територіальні громади з великими містами, задля покращення якості життя у громаді. ⠀ Селянами дуже гостро була сприйнята ця пропозиція, нардепу не дали закінчити свою промову, та під крики ганьба закінчилась зустріч з мешканцями #pavlograd_press #pavlograd_news #pavlograd_life #pavlograd_ua #pavlograd #Павлоград Опубліковано Павлоград.UA Середа, 26 лютого 2020 р.

"Самая сложная встреча - Богдановская ОТГ. Мы обсуждали решение Минрегиона об укрупнении громады с городом Терновка. И сложной эта встреча оказалась не потому, что по указанию главы громады свезли полный зал людей, которые во мне видели, как они говорят, причину и виновника их бед. Самое сложное - донести причины и последствия, если не будут прислушиваться к рекомендациям Министерства. Глава громады боится говорить правду и боится ответственности - от того и прячется за спинами людей", - считает нардеп.