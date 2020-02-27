Дело Гандзюк: прошли новые обыски, объявлены новые подозрения

Прокуратура совместно с СБУ объявила новые подозрения четырем фигурантам дела по убийству активистки Екатерины Гандзюк, в том числе ее руководителю, экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому

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Прокуратура совместно с СБУ объявила новые подозрения четырем фигурантам дела по убийству активистки Екатерины Гандзюк, в том числе ее руководителю, экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины).

"Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств. Указанные следственные и процессуальные действия состоялись по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и созданию указанной преступной организации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 26 февраля 2020 суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г. Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Сейчас Игорь Павловский находится под стражей. Также сообщается о подозрении и избрании мер пресечения другим соучастникам.

Напомним, адвокаты Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, будут обжаловать решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину.

СПРАВКА: 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.