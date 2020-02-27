Денисова: осужденному в Крыму автомайдановцу администрация колонии угрожает изнасилованием

В российской колонии администрация угрожает изнасилованием осужденному в Крыму украинцу Владимиру Якименко, а врачи до сих пор не проверили его здоровье

Фото: Facebook страница Людмилы Денисовой

В российской колонии администрация угрожает изнасилованием осужденному в Крыму украинцу Владимиру Якименко, а врачи до сих пор не проверили его здоровье

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews Она уточнила, что Якименко удерживают в колонии №4 Саратовской области России и планируют перевести в тюремную больницу. "Перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении там вреда нашему соотечественнику связаны с его неоднократными обращениями ко мне и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения", – написала Денисова. Омбудсмен утверждает, что несмотря на все ее требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. По словам Денисовой, Якименко до сих пор не осмотрен врачами. "Из-за этого снова обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", – написала Денисова. Она просит представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями. Справка: Владимир Якименко – таксист, активист "Автомайдана" из села Чаплинка Херсонской области. Он перевозил крымчан, выезжавших с территории аннексированного полуострова на материковую часть Украины.

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