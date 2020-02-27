Денисова: осужденному в Крыму автомайдановцу администрация колонии угрожает изнасилованием
Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews
Она уточнила, что Якименко удерживают в колонии №4 Саратовской области России и планируют перевести в тюремную больницу.
"Перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении там вреда нашему соотечественнику связаны с его неоднократными обращениями ко мне и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения", – написала Денисова.
Омбудсмен утверждает, что несмотря на все ее требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. По словам Денисовой, Якименко до сих пор не осмотрен врачами.
"Из-за этого снова обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", – написала Денисова.
Она просит представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями.
Справка: Владимир Якименко – таксист, активист "Автомайдана" из села Чаплинка Херсонской области. Он перевозил крымчан, выезжавших с территории аннексированного полуострова на материковую часть Украины.
- 13:21 27 февраля Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами
- 13:20 27 февраля Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"
- 13:14 27 февраля Коронавирус приблизился к Украине
- 13:06 27 февраля Трамп и Джонсон могут приехать в Украину - СМИ
- 13:03 27 февраля В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе
- 12:56 27 февраля Украина вошла в троку лидеров стран по поставкам курятины в ЕС
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве