09:45  27 февраля
Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
09:04  27 февраля
Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
08:12  27 февраля
На Донбассе боевики обстреляли позиции ОС под Марьинкой и Авдеевкой
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 11:24 3

Прокуратура расследует финансовые махинации в Институте рака

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 11:24 3
Читайте також українською мовою
Столичная прокуратура открыла дело о растрате средств  при проведении госзакупок в Национальном институте рака 
Столичная прокуратура открыла дело о растрате средств  при проведении госзакупок в Национальном институте рака 

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook, пишет RegioNews.

"Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального института рака МОЗ Украины", - говорится в сообщении.

ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАКУПІВЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ В ОБХІД...

Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 26 лютого 2020 р.

Результаты проверки Институт рака правоохранителям передали аудиторы Минздрава, обнаружившие в медучреждении многочисленные злоупотребления.

Также сообщалось о том, что руководство медучреждения заключает прямые договоры по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками, через систему Prozorro эти госзакупки не проводятся, так как стоимость тендеров умышленно устанавливается ниже 199 тысяч грн.

Уголовное производство открыто по ч. 5 статьи 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупном размере). За такое преступление можно получить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование поручено столичному управлению Национальной полиции.


кримінал расследование
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
26 февраля 2020, 10:28
Дело "рюкзаков Авакова": председатель НАБУ готовит иск в ЕСПЧ
14 февраля 2020, 12:02
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Андрей Романенко
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »