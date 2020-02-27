Прокуратура расследует финансовые махинации в Институте рака
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook, пишет RegioNews.
"Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального института рака МОЗ Украины", - говорится в сообщении.
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАКУПІВЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ В ОБХІД...Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 26 лютого 2020 р.
Результаты проверки Институт рака правоохранителям передали аудиторы Минздрава, обнаружившие в медучреждении многочисленные злоупотребления.
Также сообщалось о том, что руководство медучреждения заключает прямые договоры по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками, через систему Prozorro эти госзакупки не проводятся, так как стоимость тендеров умышленно устанавливается ниже 199 тысяч грн.
Уголовное производство открыто по ч. 5 статьи 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупном размере). За такое преступление можно получить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование поручено столичному управлению Национальной полиции.
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