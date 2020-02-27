Прокуратура расследует финансовые махинации в Институте рака

Столичная прокуратура открыла дело о растрате средств при проведении госзакупок в Национальном институте рака

Столичная прокуратура открыла дело о растрате средств при проведении госзакупок в Национальном институте рака

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook, пишет RegioNews.

"Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального института рака МОЗ Украины", - говорится в сообщении.

ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАКУПІВЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ В ОБХІД... Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 26 лютого 2020 р.

Результаты проверки Институт рака правоохранителям передали аудиторы Минздрава, обнаружившие в медучреждении многочисленные злоупотребления.

Также сообщалось о том, что руководство медучреждения заключает прямые договоры по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками, через систему Prozorro эти госзакупки не проводятся, так как стоимость тендеров умышленно устанавливается ниже 199 тысяч грн.

Уголовное производство открыто по ч. 5 статьи 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупном размере). За такое преступление можно получить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование поручено столичному управлению Национальной полиции.

