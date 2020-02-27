В Хмельницкой области создали новую ОТО

В Хмельницкой области создали Закупненскую поселковую ОТО с административным центром в поселке Закупное Чемеровецкого района

Фото: Хмельницкая ОГА

В Хмельницкой области создали Закупненскую поселковую ОТО с административным центром в поселке Закупное Чемеровецкого района

Информация появилась на сайте Хмельницкой ОГА, сообщают RegioNews. Решение о создании новой ОТО председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет подписал 19 февраля. Закупненская поселковая ОТО образовалась путем объединения Закупненського поселкового и Овсянковского, Голенищенского, Кутковецкого сельских советов Чемеровецкого района. Напомним, что, согласно новому проекту перспективного плана Хмельницкой области, на территории региона должны образовать 58 объединенных территориальных общин. Как писали RegioNews раньше, Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин.

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