В Харьковском облсовете депутаты Кернеса переименовали группу "Доверяй делам"

В Харьковском облсовете объявили о создании и переименовании депутатской группы, которую образовали близкие к мэру Геннадию Кернесу депутаты

Фото: Харьковский облсовет

В Харьковском облсовете объявили о создании и переименовании депутатской группы, которую образовали близкие к мэру Геннадию Кернесу депутаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

О создании новой депутатской группы сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Он отметил, что в состав новой депутатской группы, которая называется "Слобожанщина", вошли 49 депутатов. Руководитель группы - Олег Каратуманов.

Каратуманов, выступая с трибуны облсовета, заявил, что образованная депутатская группа ставит своей целью развитие Слобожанщины, а депутаты группы будут ориентироваться на интересы граждан, а не на какие-то политические группы. Учитывая это было решено переименовать депутатскую группу "Доверяй делам" и назвать ее "Слобожанщина".

Напомним, в декабре 2019 года партия "Доверяй делам", председателем которой является мэр Харькова Геннадий Кернес, создала депутатскую группу "Доверяй делам!", В которую вошли 50 депутатов из фракций "Возрождение", "Оппозиционный блок", "Наш край".