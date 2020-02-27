Руководитель Житомирской таможни будет сидеть под домашним арестом

Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного исполняющим обязанности начальника Житомирской таможни ДФС

Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного исполняющим обязанности начальника Житомирской таможни ДФС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.

В среду, 26 февраля 2020, процессуальным прокурором обеспечено участие в рассмотрении ходатайства по применению подозреваемому меры пресечения.

Постановлением Хмельницкого горрайонного суда лицу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, чиновник, зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска.

В дальнейшем были уплачены средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно - сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, повлекшее материальный ущерб на сумму свыше 732 тысячи грн.

Напомним, в четверг, 20 февраля, председателю комиссии по реорганизации Житомирской таможни ДФС по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах