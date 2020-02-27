09:45  27 февраля
Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
09:04  27 февраля
Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
08:12  27 февраля
На Донбассе боевики обстреляли позиции ОС под Марьинкой и Авдеевкой
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 11:11 3

Руководитель Житомирской таможни будет сидеть под домашним арестом

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 11:11 3
Читайте також українською мовою
Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного исполняющим обязанности начальника Житомирской таможни ДФС
Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного исполняющим обязанности начальника Житомирской таможни ДФС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.

В среду, 26 февраля 2020, процессуальным прокурором обеспечено участие в рассмотрении ходатайства по применению подозреваемому меры пресечения.
Постановлением Хмельницкого горрайонного суда лицу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, чиновник, зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска.

В дальнейшем были уплачены средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно - сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, повлекшее материальный ущерб на сумму свыше 732 тысячи грн.

Напомним, в четверг, 20 февраля, председателю комиссии по реорганизации Житомирской таможни ДФС по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах


#Житомирська митниця
Руководителю Житомирской таможни сообщили о подозрении в растрате иммущества
20 февраля 2020, 18:42
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Андрей Романенко
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »