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27 февраля 2020, 11:12 5

Коронавирус могут переносить домашние животные - ВОЗ

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27 февраля 2020, 11:12 5
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Вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, ими могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали
Фото: superkrut.ru
Вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, ими могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве Украины, ссылаясь на данные ВОЗ.

По данным организации, в целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при -20° C.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет. Например, при температуре охлаждения (4° C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы, пожалуй, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы являются термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70° C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, SARS-CoV и MERS-CoV склонны к наиболее применяемым протоколам очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому.

Также сообщается, что Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификации "клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтверждены" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

Именно поэтому, ожидается, что некоторые сообщенные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, так как проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными.


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