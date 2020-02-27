Мэр Новоград-Волынского досрочно сложил свои полномочия
Об этом сообщает сайт Новоград City, пишет RegioNews.
"Я, Весельский Виктор Леонидович, обращаюсь к вам с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского головы по состоянию здоровья. Заявление написано мной без давления. Все соответствующие справки прилагаю. Благодарен депутатам городского, районного и областного советов по совместное сотрудничество. Спасибо за работу всем работникам горсовета. Я и дальше буду полезным для нашего города ", - сказал Весельский.
Затем Весельский сказал, что возвращается на работу в Киев в Национальную академию медицинских наук Украины с 10 марта, где будет работать в должности заместителя руководителя.
"Честь имею", - сказал Весельский и ушел из сессионного зала.
Далее заместитель управляющего делами исполнительного комитета Нина Марчук сказала, что согласно регламенту досрочно состоят полномочия городского головы с момента его подачи заявления и обращения в совет.
Юрист Павел Антонюк отметил, что заявление депутаты должны принять к сведению, проголосовав за это.
Напомним, что Виктор Весельский был мэром 4 года и 4 месяца. За это время ему объявляли недоверие, ограбили квартиру, он созвал сессию, на которую пришли депутаты.
Сегодня, 27 февраля, он был отчитываться пред депутатами за свою работу, а после - народные избранники должны рассматривать вопрос досрочного прекращения его полномочий.
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