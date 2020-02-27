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27 февраля 2020, 10:53 3

На Днестре ожидают поднятия уровня воды

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27 февраля 2020, 10:53 3
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На территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается формирование паводка
На территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается формирование паводка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 27 февраля на реках бассейнов Сяна и Днестра на территории Львовской, Ивано-Франковской областей и реках Закарпатья ожидается формирование очередного дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,5 м над уровнями 25 февраля. Угрозы негативных последствий нет.

В нижнем течении реки Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Кроме того, если в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность III уровня.

27 февраля украинские синоптики объявили штормовое предупреждение для южных областей Украины.

Погода в Украине ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра.

По прогнозам украинских синоптиков, сегодня в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.


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