На Днестре ожидают поднятия уровня воды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 27 февраля на реках бассейнов Сяна и Днестра на территории Львовской, Ивано-Франковской областей и реках Закарпатья ожидается формирование очередного дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,5 м над уровнями 25 февраля. Угрозы негативных последствий нет.
В нижнем течении реки Боржава возможен начальный выход воды на заводь.
Кроме того, если в горах Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность III уровня.
27 февраля украинские синоптики объявили штормовое предупреждение для южных областей Украины.
Погода в Украине ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра.
По прогнозам украинских синоптиков, сегодня в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.
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