В Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины

В Кропивницком в ближайшее время улицу, название которой напоминает о Российской империи, переименуют в честь Владимира Панченко - народного депутата, который участвовал в принятии Акта независимости Украины

Фото: кафедра издательского дела и редактирования ЦГПУ

В Кропивницком в ближайшее время улицу, название которой напоминает о Российской империи, переименуют в честь Владимира Панченко - народного депутата, который участвовал в принятии Акта независимости Украины

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN. 26 февраля топонимическая комиссия рассмотрела обращение горожан о переименовании улицы Декабристов и поддержала его. Улице решили присвоить имя народного депутата Верховной Рады Украины первого созыва Владимира Панченка. Владимир Панченко - писатель и ученый, доктор филологических наук, профессор, почетный житель Кропивницкого. Улица Декабристов связана с жизнью Владимира Панченко, она пересекается с улицей Шевченко, на которой расположен университет имени Винниченко, где работал ученый. Владимир Панченко умер 14 октября 2019-го на 66 году жизни. Как мы сообщали ранее, в Виннице завершен процесс переименования топонимов, которые содержали названия времен эпохи тоталитаризма.

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