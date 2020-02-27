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27 февраля 2020, 10:52 2

В Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины

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27 февраля 2020, 10:52 2
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В Кропивницком в ближайшее время улицу, название которой напоминает о Российской империи, переименуют в честь Владимира Панченко - народного депутата, который участвовал в принятии Акта независимости Украины
Фото: кафедра издательского дела и редактирования ЦГПУ
В Кропивницком в ближайшее время улицу, название которой напоминает о Российской империи, переименуют в честь Владимира Панченко - народного депутата, который участвовал в принятии Акта независимости Украины

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

26 февраля топонимическая комиссия рассмотрела обращение горожан о переименовании улицы Декабристов и поддержала его. Улице решили присвоить имя народного депутата Верховной Рады Украины первого созыва Владимира Панченка.

Владимир Панченко - писатель и ученый, доктор филологических наук, профессор, почетный житель Кропивницкого. Улица Декабристов связана с жизнью Владимира Панченко, она пересекается с улицей Шевченко, на которой расположен университет имени Винниченко, где работал ученый. Владимир Панченко умер 14 октября 2019-го на 66 году жизни.

Как мы сообщали ранее, в Виннице завершен процесс переименования топонимов, которые содержали названия времен эпохи тоталитаризма.


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