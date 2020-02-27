Мэрия Одессы: дамба Хаджибейского лимана в критическом состоянии

Состояние Хаджибейской дамбы, которая защищает Пересыпь и Лузановку, вызывает серьезные опасения у специалистов и городской власти

Фото: Думская

Состояние Хаджибейской дамбы, которая защищает Пересыпь и Лузановку, вызывает серьезные опасения у специалистов и городской власти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Из-за шторма 24 февраля и превышения уровня воды в лимане снова пришлось откачивать воду по другую сторону дамбы. Кроме того, повреждено само гидротехническое сооружение.

В среду, 26 февраля, на дамбе прошло выездное совещание с участием ряда профильных специалистов. По словам инженера-гидролога Олега Чижика, уровень воды в лимане сильно превышает обычный. Дамба с начала 2000-х работает в аварийном режиме, повреждения на отремонтированном участке дамбы "ожидаемые":

"Нормальный уровень воды в лимане — полметра по Балтийской системе высот, сейчас он на 2-2,5 метра выше нормы, и если бы этот участок ранее не был отремонтирован, то дамба бы при этом шторме не выдержала, — говорит специалист. — Длительное время задерживать воду она не может, грунт постоянно находится в подвешенном состоянии. Я думаю, если бы шторм продлился два-три дня, то мы бы здесь не стояли".

Олег Чижик считает, что запуск насосных станций и перекачка воды из лимана в море не даст никакого эффекта. Он предлагает построить систему аварийного сброса.

"При максимальном пуске насосной станции реально можно откачать четыре сантиметра в месяц, потому что один сантиметр при таком уровне воды — это около миллиона кубов, — говорит инженер. — Любой закрытый водоем должен иметь аварийный сброс, который будет работать постоянно. Крайне желательно, чтобы он не зависел от электроэнергии: поднялся уровень воды — начался сброс. Первое, что необходимо сделать, – залатать дыры и предотвратить дальнейшее разрушение. Второе — найти деньги и построить аварийный сброс. Третье — построить новую дамбу, потому что любое укрепление этой дамбы не может гарантировать ее целостности. Учитывая, что внизу миллионный город, необходимо построить новую дамбу со сроком эксплуатации не менее 100 лет".

Присутствовавший на совещании мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что проблема Хаджибейской дамбы приобрела государственный масштаб: в случае ее прорыва пострадает минимум 30 тысяч человек, вода зальет жилые кварталы и огромную промзону, где находятся газовые и нефтехранилища.

"Самое главное, что это сооружение юридически бесхозное, — заявил он. - Больше пяти лет одесская мэрия обивает пороги киевских кабинетов, чтобы решить наконец этот вопрос и начать ремонт дамбы. Я спросил специалистов, почему размыло на отремонтированном участке, а мне отвечают: потому что проект не был рассчитан на повышенный уровень воды. У меня в связи с этим вопрос: зачем тогда проектировали".

По словам городского головы, мэрия может взять дамбу на баланс, но только после того, как ее приведут в порядок за государственный счет.

"Если мы возьмем в таком состоянии, то окажемся в ситуации, что не хватит никакого бюджета развития. Я надеюсь, что меня услышат и приедут сюда специалисты соответствующих подразделений государственных. Я их с удовольствием встречу, и мы можем облететь зону предполагаемого затопления, чтобы они поняли масштаб ситуации", — говорит Труханов.