На Волыни в пожаре заживо сгорели двое детей

Пожар возник в деревянном доме 23-летней жительницы села Белашов Ковельского района. В результате пожара погибли двое малолетних детей хозяйки дома - 6-летний мальчик и 2-летняя девочка

Пожар возник в деревянном доме 23-летней жительницы села Белашов Ковельского района. В результате пожара погибли двое малолетних детей хозяйки дома - 6-летний мальчик и 2-летняя девочка

Об этом сообщили в ДСНС и управлениb Нацполиции в Волынской области, пишет RegioNews.

Сегодня около двух часов ночи в районе Ковеля в результате возгорания дома погибли двое детей.

Установлено, что мать на несколько минут оставила малолетних детей без присмотра и ушла к соседям. Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 и ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злостное невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.



Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.