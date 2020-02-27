В Донецкой и Сумской областях СБУ разоблачила пропагандисток сепаратизма

Служба безопасности Украины в Донецкой и Сумской областях обнаружила двух активных сторонниц "русского мира"

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Служба безопасности Украины в Донецкой и Сумской областях обнаружила двух активных сторонниц "русского мира"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили жительницу Мариуполя, которая регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент - призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Женщина популяризировала террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины.

Деструктивные материалы она получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовал и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях женщина агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

Сейчас жители Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.