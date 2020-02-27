В Киеве авто влетело в остановку: трое пострадавших

В Киеве в Бортничах "Ford" протаранил "Audi": автомобиль влетел в остановку, пострадали три женщины

В Киеве в Бортничах "Ford" протаранил "Audi": автомобиль влетел в остановку, пострадали три женщины

Об этом сообщает "Информатор", пишет RegioNews.

Audi поворачивала налево с улицы Промышленной на улицу Переяславскую. В это время из области, по словам свидетелей, на большой скорости ехал автомобиль "Ford". Его водитель не успел среагировать на перекрестке и на полном ходу влетел в "Audi".

В Бортничах Ford смял и отправил в остановку Audi: пострадали три женщины Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р.

От удара "Audi" развернуло и выбросило прямо на автобусную остановку. К счастью, в это время она пустовала. А вот трем женщинам, находившимся в салоне немецкого автомобиля, потребовалась помощь врачей. Их с разными травмами доставили в ближайшую больницу.

По словам патрульных, признаков опьянения у водителей не наблюдалось. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.