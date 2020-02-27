Стало известно, где в Украине начали латать ямы на дорогах раньше срока

На 68 объектах в 17 областях Украины уже начаты дорожные работы

Фото: 1news.zp.ua

На 68 объектах в 17 областях Украины уже начаты дорожные работы

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице y Facebook.

По его словам, Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" провели надлежащую подготовительную работу, чтобы при благоприятных погодных условиях дорожные работы начались как можно раньше.

"Задача восстановить минимум 4000 км дорог в 2020 году должна быть выполнена и мы уже для этого работаем", - написал он.

При этом он добавил, что "начали большое строительство еще до официального старта 1 марта".

Так, в целом сейчас дорожные работы ведутся на участках дорог в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее сообщалось, что на участок Большой Окружной в Киеве длиной в чуть больше 1 км потратят более миллиарда гривен.

В начале года Кабмин и "Укравтодор" презентовали программу обновления украинской дорожной инфраструктуры, которая предусматривает привлечение около 100 млрд гривен на обновление в этом году примерно 6 тыс. км украинских дорог.