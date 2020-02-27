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27 февраля 2020, 10:17 5

В Киеве вооруженный мужчина ограбил  "Новую почту"

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27 февраля 2020, 10:17 5
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В Днепровском районе Киева неизвестный совершил вооруженное ограбление отделения "Новой почты" № 130. Мужчина в военной форме и медицинской маске потребовал отдать ему деньги из кассы
В Днепровском районе Киева неизвестный совершил вооруженное ограбление отделения "Новой почты" № 130. Мужчина в военной форме и медицинской маске потребовал отдать ему деньги из кассы

Об этом сообщает "Информатор", пишет RegioNews.

Грабитель угрожал сотруднику почты предметом, похожим на пистолет. Ему удалось забрать около 20 тыс. грн. После этого мужчина скрылся.

На Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил Новую почту

Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Все детали происшествия, в частности был ли у грабителя боевой пистолет или муляж, выясняют правоохранители. Подозреваемого разыскивают по ориентировке.


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