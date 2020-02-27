Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ

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Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе ОГП.

В частности, отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, такие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".