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Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
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27 февраля 2020, 09:45 6

Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников

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27 февраля 2020, 09:45 6
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Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ
Фото: prm.ua
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе ОГП.

В частности, отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, такие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".


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