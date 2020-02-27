Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил конфиденциальность данных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, введенные предыдущим руководством ГПУ
Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе ОГП.
В частности, отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Напомним, такие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
- 13:21 27 февраля Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами
- 13:20 27 февраля Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"
- 13:14 27 февраля Коронавирус приблизился к Украине
- 13:06 27 февраля Трамп и Джонсон могут приехать в Украину - СМИ
- 13:03 27 февраля В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе
- 12:56 27 февраля Украина вошла в троку лидеров стран по поставкам курятины в ЕС
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации