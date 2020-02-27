Ющенко лишили докторской степени за плагиат

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины лишила брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко, депутата Верховной Рады трех созывов Петра Ющенко степени доктора наук за плагиат в диссертации

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Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины лишила брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко, депутата Верховной Рады трех созывов Петра Ющенко степени доктора наук за плагиат в диссертации

Об сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В частности, коллегия отменила решение Ученого совета о присуждении Ющенко Петру Андреевичу степени доктора исторических наук по специальности "История Украины".

Как отмечается, диссертация Ющенко на тему "Кииворуська наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" "не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки".