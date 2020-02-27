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На Донбассе боевики 10 раз нарушили тишину
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27 февраля 2020, 08:12 3

На Донбассе боевики 10 раз нарушили тишину

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27 февраля 2020, 08:12 3
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За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, два раза рядом с Марьинкой, трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям: рядом с Орехово, вне участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4, недалеко Новотошковскогое, вблизи Луганского.

Как отмечается, 26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Объединенных сил. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения.

"С началом этого дня российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за день, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.


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