На Донбассе боевики 10 раз нарушили тишину
Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В частности, два раза рядом с Марьинкой, трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям: рядом с Орехово, вне участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4, недалеко Новотошковскогое, вблизи Луганского.
Как отмечается, 26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Объединенных сил. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения.
"С началом этого дня российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за день, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
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