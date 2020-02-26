18:35  26 февраля
Джемилев призывает крымчан оказывать мирное сопротивление оккупации
18:03  26 февраля
Богдан признался, куда спустил всю зарплату от Зеленского
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 19:25 3

И.о. председателя "Укрэнерго" назвал причину своей отставки

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 19:25 3
Читайте також українською мовою
Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук рассказал, что причиной его заявления на увольнение является "давление и попытки вмешательства" в работу компании
Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук рассказал, что причиной его заявления на увольнение является "давление и попытки вмешательства" в работу компании

Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил во время брифинга.

"Системный оператор должен быть независим не только по букве закона, а и в соответствии с духом конкурентного рынка ... Но в последнее время продолжаются давление и попытки вмешательства в работу компании", - сказал он.

При этом одним из проявлений давления Ковальчук называет несогласование компанией ряда документов, от выделения земли под энергетические объекты, и до инвестиционных планов. Во многих случаях документы не согласовывает Минекоенерго, признают в "Укрэнерго".

По его словам, эта ситуация негативно влияет на эффективность его работы, и именно поэтому он подал в отставку.

Напомним, 26 февраля исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке.


увольнение отставка Укрэнерго Всеволод Ковальчук
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Денис Казанский
Андрей Романенко
Сергей Шевчук
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »