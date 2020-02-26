И.о. председателя "Укрэнерго" назвал причину своей отставки
Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил во время брифинга.
"Системный оператор должен быть независим не только по букве закона, а и в соответствии с духом конкурентного рынка ... Но в последнее время продолжаются давление и попытки вмешательства в работу компании", - сказал он.
Всеволод #Ковальчук : всі ці роки ми працюємо в умовах шаленого тиску влади. pic.twitter.com/Zhtl7wP7Iz— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) February 26, 2020
При этом одним из проявлений давления Ковальчук называет несогласование компанией ряда документов, от выделения земли под энергетические объекты, и до инвестиционных планов. Во многих случаях документы не согласовывает Минекоенерго, признают в "Укрэнерго".
Всеволод #Ковальчук #Укренерго говорить про тиск на компанію. Зокрема, не погоджують низку документів. Він називає це "фантомними болями", зокрема посадовців Мінекоенерго, які "не можуть змиритися" з тим, що оператор є незалежним. pic.twitter.com/d75uZE5hzu— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) February 26, 2020
По его словам, эта ситуация негативно влияет на эффективность его работы, и именно поэтому он подал в отставку.
Напомним, 26 февраля исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке.
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