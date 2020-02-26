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26 февраля 2020, 19:03 3

Председателя райсовета Киевской области признали виновной в хулиганстве

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26 февраля 2020, 19:03 3
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С третьей попытки судья Обуховского районного суда таки смогла вынести обвинительный приговор председателю Обуховского районного совета Ларисе Ильенко
С третьей попытки судья Обуховского районного суда таки смогла вынести обвинительный приговор председателю Обуховского районного совета Ларисе Ильенко

Об этом сообщает интернет-ресурс "Трипольский край", пишет RegioNews.

"Председатель районного совета Лариса Ильенко признана виновной по ст.173 в административном нарушении (мелкое хулиганство) по делу против журналиста телеканала"1+1" Владимира Тимофийчука", - пишет издание.

Голова райради Лариса Іллєнко визнана винною у адміністративному порушенні (дрібне хуліганство) у справі проти журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчука

Опубліковано Трипільський край Середа, 26 лютого 2020 р.

Напомним, что Владимир Тимофийчук месяц судился с депутатом Ларисой Ильенко, которая сейчас и головой Обуховского районного совета.

Напомним, что в предновогоднюю вечеринку провластного бомонда Обухивщини посетил журналист телеканала "1+1" Владимир Тимофийчук, где в процессе общения с главой райсовета Обухивщини был послан ею на три буквы. На что журналист прогнозируемо подал в суд.

Кроме того, отметим что Лариса Ильенко - глава того самого Обуховского райсовета, который протестовал против размещения эвакуированных из Китая в местном санатории "Пролисок".


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