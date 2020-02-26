Украина в Минске вспомнила атаку боевиков 18 февраля
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
"Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 года свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала она.
По словам Олифер, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма подчеркнул, что без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.
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