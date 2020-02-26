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26 февраля 2020, 18:48 3

Украина в Минске вспомнила атаку боевиков 18 февраля

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26 февраля 2020, 18:48 3
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В ходе встречи трехсторонней контактной группы 26 февраля в Минске украинская сторона жестко отметила прорыв боевиков ОРЛО 18 февраля на Донбассе, который свидетельствует о желании сорвать договоренности Нормандской четверки
Фото: Операція Об'єднаних сил
В ходе встречи трехсторонней контактной группы 26 февраля в Минске украинская сторона жестко отметила прорыв боевиков ОРЛО 18 февраля на Донбассе, который свидетельствует о желании сорвать договоренности Нормандской четверки

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 года свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала она.

По словам Олифер, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма подчеркнул, что без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.


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