Джемилев призывает крымчан оказывать мирное сопротивление оккупации
Об этом он заявил на форуме в Киеве Age of Crimea (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на Востоке мудрая пословица: "Больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем Крыма и своих детей”, - заявил Джемилев.
По его словам, нет никакого сомнения в том, что Крым будет обязательно освобожден от оккупации.
"Нет никакого сомнения в том, что Крым рано или поздно, но обязательно будет освобожден от оккупации. Иного быть не может, ибо нарушение международного права, международный разбой, захват чужих территорий в 21 веке — это вызов всему миру, и цивилизованный мир не может с этим долго мириться. Но как скоро это произойдет, зависит от многих факторов, в том числе в определенной мере и от самих жителей Крыма”, - отметил народный депутат.
Как подчеркнул Джемилев, в сегодняшних условиях, когда Крым "оторван от цивилизованного мира, и у него нет никаких светлых перспектив” жители Крыма должны думать о своем долге перед родиной.
"Знаем, что оккупант жесток, лжив и коварен, пресекает любое инакомыслие, не гнушаясь никакими методами. Но когда речь идет о судьбе родины, о будущем наших детей, мы должны думать в первую очередь о своем долге и ответственности перед ними”, - сказал лидер крымских татар.
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