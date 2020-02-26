Из-за коронавируса на КПВВ на Донбассе вводят допмеры

На Донбассе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда вводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса

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На Донбассе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда вводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона проинформировала ОРДЛО по установлению ею необходимых средств контроля и призвала к аналогичным мерам.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - говорится в сообщении.

Также в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжили работу над уточнением списков содержащихся лиц.

Напомним, со вчерашнего дня температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. В международном аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

В Ровенской области пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью будут мерить температуру.

Ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

Кроме того, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе по обеспеченности приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, его сразу же направят на дополнительное обследование.