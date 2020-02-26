В Киеве выделили 73 миллиона на ремонт школьных туалетов

Две трети средств пойдет на капитальный ремонт, остальные - на текущие. Больше туалетов отремонтируют в Деснянском районе, на это предусмотрено 13.2 млн грн

Фото: Страница Нового образовательного простора в Facebook

Две трети средств пойдет на капитальный ремонт, остальные - на текущие. Больше туалетов отремонтируют в Деснянском районе, на это предусмотрено 13.2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет RegioNews. Во время ремонтов вместо напольных туалетов установят обычные унитазы.

В КГГА разработали отдельные требования к ремонту туалетов для школьников разного возраста. Уборочные для учащихся 1-4 классов должны оснастить детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должен превышать 50 см. Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. Для девушек должна быть отдельная гигиеническая кабина, оборудованная унитазом, умывальником и гигиеническим душем. Кроме того, на первом этаже каждой школы обязательно должны быть оборудованы отдельные кабины для детей с инвалидностью. Кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей.

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