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26 февраля 2020, 18:23 3

В Киеве выделили 73 миллиона на ремонт школьных туалетов

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26 февраля 2020, 18:23 3
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Две трети средств пойдет на капитальный ремонт, остальные - на текущие. Больше туалетов отремонтируют в Деснянском районе, на это предусмотрено 13.2 млн грн
Фото: Страница Нового образовательного простора в Facebook
Две трети средств пойдет на капитальный ремонт, остальные - на текущие. Больше туалетов отремонтируют в Деснянском районе, на это предусмотрено 13.2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет RegioNews.

Во время ремонтов вместо напольных туалетов установят обычные унитазы.
В КГГА разработали отдельные требования к ремонту туалетов для школьников разного возраста. Уборочные для учащихся 1-4 классов должны оснастить детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должен превышать 50 см.

Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами.

Для девушек должна быть отдельная гигиеническая кабина, оборудованная унитазом, умывальником и гигиеническим душем.

Кроме того, на первом этаже каждой школы обязательно должны быть оборудованы отдельные кабины для детей с инвалидностью. Кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей.


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