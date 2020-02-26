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26 февраля 2020, 17:53 9

На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)

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26 февраля 2020, 17:53 9
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Температурный скрининг осуществляется для граждан, прибывающих из любой страны мира как авиасообщением, так и через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины
Фото и видео с сайта Пограничной службы
Температурный скрининг осуществляется для граждан, прибывающих из любой страны мира как авиасообщением, так и через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

Первым таким пунктом пропуска стала "Тиса", что на границе с Венгрией, где в течение суток пограничники осуществили проверку температуры тела в более 2100 человек.

Сейчас принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.

Напомним, со вчерашнего дня температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. В международном аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

В Ровенской области пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью будут мерить температуру.

Ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

Кроме того, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе по обеспеченности приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, его сразу же направят на дополнительное обследование.


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