Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса

Вспышка коронавируса может поставить под угрозу проведение песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме

Фото: eurovision.tv

Вспышка коронавируса может поставить под угрозу проведение песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме

Об этом заявил вирусолог Аб Остерхаус, передает RegioNews.

По его словам, если вирус будет распространяться дальше по Европе, международный песенный конкурс могут перенести.

Он отметил, что также стоит рассматривать вариант с отменой конкурса. Также есть большая вероятность, что до даты проведения Евровидения коронавирус будет взято под контроль.

В правилах проведения Евровидения также предусмотрены варианты на случай внештатных ситуаций. Организаторы могут ограничить количество посетителей шоу, или вообще провести его в пустых залах.

Организаторы Евровидения заявили, что внимательно следят за ситуацией в мире и будут действовать по обстоятельствам.

Напомним, в Венеции отменили карнавал из-за опасения распространения коронавирус. Ранее Международный олимпийский комитет не исключил возможность отмены Олимпиады в Токио из-за вспышки коронавируса в Японии.