"Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
Как передает RegioNews, об этом сообщает Liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.
Согласно документу, следователи СБУ в рамках досудебного расследования уголовного дела обратились в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской районной госадминистрации в городе Киеве.
"Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.). При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях Российской Федерации (так называемая "схема обхода прямых поставок"). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза, заявляет следствие", - говорится в сообщении.
В частности, по данным СБУ, дочернее предприятие госкомпании Укрспецэкспорт - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" - только в течение февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чешская Республика) $4,1 млн.
Также, по данным СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств ГК "Укроборонпром", использовав иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.
"Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чешская Республика), которая была зарегистрирована в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок", - говорится в материалах дела.
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