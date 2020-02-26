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26 февраля 2020, 17:46 3

"Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ

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26 февраля 2020, 17:46 3
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Предприятия госконцерна "Укроборонпром" с 2015 по 2019 год через иностранные "фирмы-прокладки" закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза стоимости
Фото: facebook/ukroboronprom
Предприятия госконцерна "Укроборонпром" с 2015 по 2019 год через иностранные "фирмы-прокладки" закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза стоимости

Как передает RegioNews, об этом сообщает Liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

Согласно документу, следователи СБУ в рамках досудебного расследования уголовного дела обратились в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской районной госадминистрации в городе Киеве.

"Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.). При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях Российской Федерации (так называемая "схема обхода прямых поставок"). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза, заявляет следствие", - говорится в сообщении.

В частности, по данным СБУ, дочернее предприятие госкомпании Укрспецэкспорт - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" - только в течение февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чешская Республика) $4,1 млн.

Также, по данным СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств ГК "Укроборонпром", использовав иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.

"Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чешская Республика), которая была зарегистрирована в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок", - говорится в материалах дела.


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