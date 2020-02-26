Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке

СБУ разоблачила главного специалиста Управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов

СБУ разоблачила главного специалиста Управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, чиновник ввел схему вымогательства денег от предприятий региона, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ или иными вредными производствами. За беспрепятственное согласование технической документации и предоставления разрешений на работу злоумышленник требовал до 10 тысяч долларов, в зависимости от коммерческих мощностей предприятия.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным 15тысяч грн от фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг по оформлению документации на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками.

В рамках уголовного производства, начатого за злоупотребление влиянием, должностному объявлено о подозрении. Сейчас проверяется информация о других фактов коррупционных злоупотреблений чиновника и причастности должностных лиц ОГА к сделкам.