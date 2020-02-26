Гончарук заявил о полной замене фискалов по Украине

Кабинет министров Украины договорился с Государственной фискальной службой полностью сменить руководителей подразделений фискальной службы в регионах

Фото: facebook/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины договорился с Государственной фискальной службой полностью сменить руководителей подразделений фискальной службы в регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его словам, такое решение принято для борьбы с теневыми схемами.

"Вчера с новым председателем ГФС мы договорились за несколько недель полностью сменить руководителей областных, региональных подразделений фискальной службы для борьбы с теневыми схемами", - говорится в сообщении.

Также правительство усиливает борьбу с коррупцией и в энергетике, добавил Гончарук.

"Мы уже сейчас меняем менеджмент в "Центрэнерго" и трех облэнерго. Это ускорит подготовку этих предприятий к прозрачной приватизации", - пояснил премьер.