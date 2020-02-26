До конца недели Львов, Черновцы и Ужгород получат тесты на коронавирус
Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает УНН, пишет RegioNews.
"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс (распределения тест-систем для выявления коронавируса - ред.). Мы также проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров.
Первым приоритетом, и мы ожидаем, что в конце этой недели или в начале следующей такие тест-системы будут прежде всего направлены в три основные области. Это Львовская, Черновцы и Закарпатская области. Это первые регионы, которые получат такие тест-системы ", - сказал Кузин.
По его словам, сначала будет проведено обучение специалистов, которые после этого смогут работать на локальном уровне. "Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии ", - пояснил представитель Минздрава.
Напомним, в Черновцах госпитализировали уже двух пациентов, вернувшихся из Италии. Их проверяют на коронавирус.
Обнаружили высокую температуру и у женщины на Закарпатье. Она тоже ехала домой "итальянским" бусом. На обследование отправили весь автобус.
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