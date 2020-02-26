Глава Приватбанка: банк или вернут Коломойскому, или дадут "щедрую компенсацию"

Председатель правления государственного Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что существует большая угроза возвращения банка бывшим владельцам

Фото: сайт Приватбанка

Председатель правления государственного Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что существует большая угроза возвращения банка бывшим владельцам

Об этом он заявил в комментарии для Financial Times, передает RegioNews.

Также они могут добиться от государства "щедрой компенсации”. По словам Крумханзла, бывшими владельцами Приватбанка было подано более 800 исков, которыми пытаются оспорить его национализацию и связанные процедуры.

Он предостерегает, что в случае отмены национализации Приватбанка Международный валютный фонд прекратит сотрудничество с Украиной, и это значительно ухудшит экономическую ситуацию в государстве.

"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картинку, ведь эту картинку формируют люди, которые окружают президента”, - считает Крумханзл.

По словам Крумханзла, для предотвращения возврата Приватбанка бывшим владельцам Правительство совместно с Нацбанком разработали специальный законопроект, однако его заменили и в Верховную Раду вместо документа на 400 страниц поступил более выгодный Коломойскому 8-страничный документ.

Напомним, на Житомирщине идет борьба за политическое влияние между командой Игоря Коломойского и партнерами ексвицепремьера Геннадия Зубко.