Глава Приватбанка: банк или вернут Коломойскому, или дадут "щедрую компенсацию"
Об этом он заявил в комментарии для Financial Times, передает RegioNews.
Также они могут добиться от государства "щедрой компенсации”. По словам Крумханзла, бывшими владельцами Приватбанка было подано более 800 исков, которыми пытаются оспорить его национализацию и связанные процедуры.
Он предостерегает, что в случае отмены национализации Приватбанка Международный валютный фонд прекратит сотрудничество с Украиной, и это значительно ухудшит экономическую ситуацию в государстве.
"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картинку, ведь эту картинку формируют люди, которые окружают президента”, - считает Крумханзл.
По словам Крумханзла, для предотвращения возврата Приватбанка бывшим владельцам Правительство совместно с Нацбанком разработали специальный законопроект, однако его заменили и в Верховную Раду вместо документа на 400 страниц поступил более выгодный Коломойскому 8-страничный документ.
Напомним, на Житомирщине идет борьба за политическое влияние между командой Игоря Коломойского и партнерами ексвицепремьера Геннадия Зубко.
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