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26 февраля 2020, 17:13 3

Глава Приватбанка: банк или вернут Коломойскому, или дадут "щедрую компенсацию"

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26 февраля 2020, 17:13 3
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Председатель правления государственного Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что существует большая угроза возвращения банка бывшим владельцам
Фото: сайт Приватбанка
Председатель правления государственного Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что существует большая угроза возвращения банка бывшим владельцам

Об этом он заявил в комментарии для Financial Times, передает RegioNews.

Также они могут добиться от государства "щедрой компенсации”. По словам Крумханзла, бывшими владельцами Приватбанка было подано более 800 исков, которыми пытаются оспорить его национализацию и связанные процедуры.

Он предостерегает, что в случае отмены национализации Приватбанка Международный валютный фонд прекратит сотрудничество с Украиной, и это значительно ухудшит экономическую ситуацию в государстве.

"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картинку, ведь эту картинку формируют люди, которые окружают президента”, - считает Крумханзл.

По словам Крумханзла, для предотвращения возврата Приватбанка бывшим владельцам Правительство совместно с Нацбанком разработали специальный законопроект, однако его заменили и в Верховную Раду вместо документа на 400 страниц поступил более выгодный Коломойскому 8-страничный документ.

Напомним, на Житомирщине идет борьба за политическое влияние между командой Игоря Коломойского и партнерами ексвицепремьера Геннадия Зубко.


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