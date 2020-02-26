Зеленский назначил двух новых глав РГА на Полтавщине: что о них известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателей Гребенковской и Пирятинской РГА новых чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателей Гребенковской и Пирятинской РГА новых чиновников

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Полтавскую областную государственную администрацию.

Председателем Гребенковской районной государственной администрации Полтавской области назначили Александра Владимировича Князева. Ранее он занимал должность заместителя председателя РГА. С 2011 года Князев арендует жилой дом, площадью 82 кв м, в поселке Гребенки. В 2013 году новоназначенный председатель приобрел автомобиль Daewoo Nexia 2007 года выпуска. В браке с женой Светланой воспитывает двух сыновей - Артемия и Александра. Светлана Князева занимается предпринимательской деятельностью. В 2018 году получила денежную помощь на лечение от филиала "Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" ЧАО "Украинская железная дорога".

Председателем Пирятинской РГА Владимир Зеленский назначил Анатолия Павловича Зайцева. До назначения на должность работал менеджером в компании ООО "Каскад-СД” и учителем в специализированной школе №272 города Киев. В 2018 году новоназначенный председатель приобрел офис в городе Буча Киевской области. Также он совместно с женой с 2017 года владеет земельным участком площадью 1200 кв.м в Вышгородском районе на Киевщине.

Зайцев в браке с Лилией Руроевой, супруги воспитывает сыновей Владислава и Ярослава. Лилия Руроева - владелица квартир в Киеве и Запорожье. Анатолий Зайцев занимается частным предпринимательством - владеет ЧП "Континент-монтаж”, а его жена - владелица телерадиокомпании "Пирятин”. Оба имеют на банковских счета по 6 тысяч грн. В 2019 году Лилия Руроева-Зайцева получила в "Укргазбанке” кредит на сумму 465,4 тысяч грн.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность знаменской РГА (Кировоградская область, - ред.) Александра Антоненко.