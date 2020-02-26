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26 февраля 2020, 16:26 4

Более половины украинцев не хотят особого статуса Донбасса - опрос

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26 февраля 2020, 16:26 4
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62% опрошенных украинцев выступают против закрепления в Конституции "особого статуса" для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
Фото: flickr
62% опрошенных украинцев выступают против закрепления в Конституции "особого статуса" для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Поддерживают эту идею только 21% опрошенных Украинцев. В исследовании сообщается, что идея введения в Украине федеративного устройства имеет еще большее количество противников, против этого выступают 68% респондентов. В то же время одобрительно относятся к "федерализации” лишь 11%.

20% граждан одобряют возвращение временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей силовым путем, и против этого выступают 56%.

13% респондентов готовы поддержать отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, против такого решения выступают 65,5%, и только 10% поддерживают признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, против этого 70% украинцев.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Президента по последним данным социологов готовы поддержать только 40% украинцев.

За президентскую партию "Слуга народа” готовы проголосовать 21,7% граждан, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,7% респондентов, за "Европейскую солидарность" — 6.0%, и за Всеукраинское об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.


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