Более половины украинцев не хотят особого статуса Донбасса - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.
Поддерживают эту идею только 21% опрошенных Украинцев. В исследовании сообщается, что идея введения в Украине федеративного устройства имеет еще большее количество противников, против этого выступают 68% респондентов. В то же время одобрительно относятся к "федерализации” лишь 11%.
20% граждан одобряют возвращение временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей силовым путем, и против этого выступают 56%.
13% респондентов готовы поддержать отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, против такого решения выступают 65,5%, и только 10% поддерживают признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, против этого 70% украинцев.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Согласно данным исследования Центра Разумкова, 53% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Президента по последним данным социологов готовы поддержать только 40% украинцев.
За президентскую партию "Слуга народа” готовы проголосовать 21,7% граждан, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,7% респондентов, за "Европейскую солидарность" — 6.0%, и за Всеукраинское об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.
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