В Сумах студентку из Китая и ее парня отправили на 14-дневную обсервацию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
В горсовете отметили, у гражданки Китая, которая на днях приехала в Сумы, обследование не выявило никаких признаков заболевания. Тем не менее, девушку и ее парня, с их согласия, поместили на обсервацию. Она вылетела из провинции Хинань, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, летела через Германию, где проходила обследование, в Борисполь, где также был обзор.
Также сообщается, что пяти студентам СумГПУ им. А. С. Макаренко, которые должны были вернуться из Китая в Сумы на обучение, рекомендовали приехать позже.
Студенты СНАУ из Китая, которые должны приезжать в Сумы, переведены на индивидуальный график. По студентке, находится на обсервации, то она приехала несмотря на предостережения руководства университета.
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