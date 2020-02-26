В Сумах студентку из Китая и ее парня отправили на 14-дневную обсервацию

В Сумах гражданку Китая и ее парня поместили на 14-дневное медицинское обследование в инфекционное отделение четвертой городской клинической больницы для недопущения распространения коронавируса

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В Сумах гражданку Китая и ее парня поместили на 14-дневное медицинское обследование в инфекционное отделение четвертой городской клинической больницы для недопущения распространения коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета. В горсовете отметили, у гражданки Китая, которая на днях приехала в Сумы, обследование не выявило никаких признаков заболевания. Тем не менее, девушку и ее парня, с их согласия, поместили на обсервацию. Она вылетела из провинции Хинань, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, летела через Германию, где проходила обследование, в Борисполь, где также был обзор. Также сообщается, что пяти студентам СумГПУ им. А. С. Макаренко, которые должны были вернуться из Китая в Сумы на обучение, рекомендовали приехать позже. Студенты СНАУ из Китая, которые должны приезжать в Сумы, переведены на индивидуальный график. По студентке, находится на обсервации, то она приехала несмотря на предостережения руководства университета.

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