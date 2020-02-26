Годовщина оккупации Крыма: Посольство США записало видеообращение

По случаю шестой годовщины захвата Россией Крыма сотрудники посольства США в Киеве обнародовали видеообращение, в котором рассказали, как это повлияло на их желание активно поддерживать партнерство США и Украины сегодня

Фото: visaglobal.com.ua

По случаю шестой годовщины захвата Россией Крыма сотрудники посольства США в Киеве обнародовали видеообращение, в котором рассказали, как это повлияло на их желание активно поддерживать партнерство США и Украины сегодня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу дипломатов в Facebook. Так, атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд рассказал, что во время аннексии Крыма работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО. Тогда он участвовал в совещании Североатлантического совета. "Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", - сказал он. Другие представители посольства отметили, что шесть лет назад поняли, как Россия "грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы". Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

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