ВАКС оставил в силе меру пресечения предпринимателю-фигуранту дела главы Черновицкого облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения предпринимателю, подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды голове Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения предпринимателю, подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды голове Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса

Об этом сообщают в пресс-центре ВАКС, пишет RegioNews.

Апелляционная палата ВАКС оставила решение суда первой инстанции, согласно которому к указанного лица применена залог в размере 5 млн 44 тысячи 800 грн с возложением процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одном из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

Суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета.