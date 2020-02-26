ВАКС оставил в силе меру пресечения предпринимателю-фигуранту дела главы Черновицкого облсовета
Об этом сообщают в пресс-центре ВАКС, пишет RegioNews.
Апелляционная палата ВАКС оставила решение суда первой инстанции, согласно которому к указанного лица применена залог в размере 5 млн 44 тысячи 800 грн с возложением процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одном из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.
Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.
Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.
Суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета.
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