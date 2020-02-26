Хмельницкая школа попала в Книгу рекордов Украины

В городе Хмельницкий работает крупнейшая на всей территории Украины школа, учебное заведение уже занесли в Книгу рекордов Украины

Фото: Хмельницкое УВО №28

В городе Хмельницкий работает крупнейшая на всей территории Украины школа, учебное заведение уже занесли в Книгу рекордов Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Голос Украины.

Учебно-воспитательное объединение №28 попало в украинскую Книгу рекордов не столько за размер, сколько потому, что в его стенах обучается две тысячи детей. Это уникальное достижение для всей Украины. Кроме того, в школе есть и классы-рекордсмены: в одном из выпускных обучается 39 учеников.

Учебно-воспитательное объединение №28 (ранее - Хмельницкая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №28, - ред.) было основано в 1990 году в одном из спальных районов города. Сейчас обучение проходит в двух корпусах, которые расположены по улице Панаса Мирного, 27/1 и Максима Железняка, 14/1.

В УВО обучается 2122 ученика в 65 классах. С воспитанниками работает 141 специалист. Руководит учебным заведением Андрей Андрийчук.

Тем временем более 600 учеников села Вира Ровенской области не ходят на уроки. Родители не пускают в школу из-за невыполненных обещаний построить новое здание. Учителя поддерживают родителей. Нынешняя школа рассчитана только на 200 учеников, поэтому занимаются в ней в три смены.