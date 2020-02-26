Суд отправил под домашний арест еще трех участников беспорядков в Новых Санжарах
Об этом сообщает издание "Полтавщина, передает RegioNews.
Это Виталий Семирода, Константин Бигдан и Николай Кудрин. В отношении еще одного задержанного, Михаила Галаки суд не стал применять никакой меры пресечения.
Сообщается, что в отношении действий местных жителей Новых Санжар, которые принимали участие в протестах и столкновениях 20 февраля, открыто 6 уголовных производств. Полицией осуществляют мероприятия по поиску еще одного подозреваемого.
Ранее в МВД заявили, что следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев.
Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.
Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновении местных жителей с представителями правоохранительных органов.
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