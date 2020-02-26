В Запорожском горсовете мэр Буряк создал свое межфракционное объединение
О создании объединения с трибуны заявил внефракционный депутат Геннадий Наумов, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, главой объединения избран Геннадий Наумов, его заместителем - Олег Королев от "Самопомощи". Представлять объединение могут Геннадий Наумов, Олег Королев, Михаил Прасол от "Укропа", внефракционный депутат Дмитрий Серый.
Выступая Геннадий Наумов отметил, что за несколько лет в Запорожье многое сделано, но еще есть много вызовов, связанных с финансированием ремонта дорог, медицины и прочего.
"Все эти вызовы ложатся на плечи городского головы. Поэтому считаем необходимым поддержать его, создав межфракционную депутатскую группу Владимира Буряка "Единение". Предлагаю присоединяться к ней. Наша общая цель Запорожье - красивый город с развитой экономикой. Город, из которого не хочется уезжать", - заявил Геннадий Наумов.
Геннадий Наумов
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