В Тернополе для регистрации школьников используют технологии Blockchain

С 1 марта 2020 года в Тернополе начинают работу онлайн-сервисы записи детей в школы и внешкольные учебные заведения - кружки, секции, отделы музыкальных и художественных школ, ДЮСШ

С 1 марта 2020 года в Тернополе начинают работу онлайн-сервисы записи детей в школы и внешкольные учебные заведения - кружки, секции, отделы музыкальных и художественных школ, ДЮСШ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Электронная регистрация записи детей в эти учреждения будет проводиться на основе технологии Blockchain, которая исключает возможность изменения или удаления очередей. Сервис даст возможность тернополянам прозрачно пользоваться правом очереди на зачисление в выбранное образовательное учреждение.

"Это всего лишь один из последовательных шагов к превращению Тернополя на Smart City, - отмечает мэр Тернополя Сергей Надал. – Сейчас к системе уже подключены все школы города, а также 13 учреждений из сферы искусства, спорта и тех учреждений, которые подчинены управлению образования и науки. Среди преимуществ новой системы – это неизменность внесенных данных, прозрачность и открытость в принятии решений на зачисление в образовательные учреждения. Также это удобно для родителей, ведь подать заявку на зачисление ребенка в учреждение родители могут самостоятельно из дома в любое время".

Для зачисления в 1-ый класс школ одному из родителей необходимо зарегистрироваться на портале https://school.bloqly.com/#, внести данные ребенка и выбрать школу по месту жительства. В течение 10-ти рабочих дней принести заявление и перечень документов, необходимых для зачисления. Уведомление о подтверждении зачисления придет на электронную почту.

Электронная регистрация в первые классы проводится с 1 марта по 29 мая 2020 года.

Аналогично система работает для зачисления детей в внешкольные учреждения. Для этого одному из родителей необходимо зарегистрироваться на портале https://gurtok.bloqly.com/#/. Внести данные ребенка, выбрать желаемые учреждения и направления. На протяжении 5-15-ти дней принести заявление и перечень документов, необходимых для зачисления. Оповещение поступит на электронную почту. В те учреждения, где требуется сдавать вступительный экзамен, решение о зачислении/незачислении придет после прохождения экзамена.