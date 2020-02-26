Украина обложит пошлиной импорт стали из России
Об этом сообщается в газете "Урядовий курьер" от 25 февраля, передает RegioNews.
По результатам проведенного комиссией антидемпингового расследования относительно импорта в Украину стальной проволоки, тросов, канатов из Российской Федерации было установлено, что импорт в Украину указанных товаров из России осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара национального товаропроизводителя на внутреннем рынке
МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара происхождением из России и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю.
Учитывая вышесказанное, МКТМ было принято решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%.
Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России за аннексию Крыма.
26 февраля президент Владимир Зеленский обявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
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