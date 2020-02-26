12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 15:26 1

Украина обложит пошлиной импорт стали из России

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 15:26 1
Читайте також українською мовою
Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) было принято решение о введении антидемпинговой пошлины в 50,09% на импорт стальной проволоки, тросов и канатов из Российской Федерации на пять лет
Фото: flickr
Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) было принято решение о введении антидемпинговой пошлины в 50,09% на импорт стальной проволоки, тросов и канатов из Российской Федерации на пять лет

Об этом сообщается в газете "Урядовий курьер" от 25 февраля, передает RegioNews.

По результатам проведенного комиссией антидемпингового расследования относительно импорта в Украину стальной проволоки, тросов, канатов из Российской Федерации было установлено, что импорт в Украину указанных товаров из России осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара национального товаропроизводителя на внутреннем рынке

МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара происхождением из России и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю.

Учитывая вышесказанное, МКТМ было принято решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%.

Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России за аннексию Крыма.

26 февраля президент Владимир Зеленский обявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.


росія економіка сталь
В МВФ рассказали, какими путями может развиваться украинская экономика
19 февраля 2020, 20:38
Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
14 февраля 2020, 18:19
Украина стала главным поставщиком овощей и фруктов в Европе
10 февраля 2020, 10:02
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Денис Казанский
Андрей Романенко
Сергей Шевчук
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »