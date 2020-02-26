Украина обложит пошлиной импорт стали из России

Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) было принято решение о введении антидемпинговой пошлины в 50,09% на импорт стальной проволоки, тросов и канатов из Российской Федерации на пять лет

Фото: flickr

Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) было принято решение о введении антидемпинговой пошлины в 50,09% на импорт стальной проволоки, тросов и канатов из Российской Федерации на пять лет

Об этом сообщается в газете "Урядовий курьер" от 25 февраля, передает RegioNews. По результатам проведенного комиссией антидемпингового расследования относительно импорта в Украину стальной проволоки, тросов, канатов из Российской Федерации было установлено, что импорт в Украину указанных товаров из России осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара национального товаропроизводителя на внутреннем рынке МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара происхождением из России и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю. Учитывая вышесказанное, МКТМ было принято решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%. Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России за аннексию Крыма. 26 февраля президент Владимир Зеленский обявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

.