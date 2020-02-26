Украинским школьникам переименовали уроки патриотизма
Как сообщает RegioNews, соответствующее постановление правительство приняло 26 февраля.
"Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.
По ее словам, "Защита Украины" - обязательный для изучения в 10-11 классах. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.
"Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленную "Защиту Украины", отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так, изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно ", - добавила министр.
Согласно тексту документа, нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
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