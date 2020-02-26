Кабмин назначил главного санврача

Главным санитарным врачом Украины назначен заместителя главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко

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Главным санитарным врачом Украины назначен заместителя главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 26 февраля.

По его словам, Ляшко будет координировать действия органов госвласти, а также всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

"Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет, в том числе координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что видит на этой должности заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольгу Голубовскую.

СПРАВКА: ранее СНБО Украины предложил Кабмину возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

В марте 2017 Кабинет министров ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу (постановление № 348 от 29 марта 2017 года).