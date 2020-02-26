В Киеве дети устроили митинг на улице Богдана Хмельницкого
Об этом сообщает ТСН, пишет RegioNews
Митингующих волнует вопрос уничтожения клуба в пользу новых многоэтажек.
Сегодня в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, по которым клуб перешел в частные руки.
Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко.
Отметим, что "война" за спорткомплекс "Восход" идет уже несколько лет. В апреле 2019 ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это было не первое нападение на комплекс.
Ранее здание принадлежало заводу, а сей час за право собственности судяться юристы комплекса и частная компания.
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