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26 февраля 2020, 15:02 2

В Киеве дети устроили митинг на улице Богдана Хмельницкого

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26 февраля 2020, 15:02 2
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Дети вместе с родителями и тренерами хотели привлечь внимание к положению дел спорткомплекса "Восход". Они перекрыли улицу на пешеходном переходе, из-за чего в городе образовалась масштабная пробка. Акция продолжалась всего около 10 минут, однако этого хватило, чтобы создать настоящий транспортный коллапс в центре Киева
Дети вместе с родителями и тренерами хотели привлечь внимание к положению дел спорткомплекса "Восход". Они перекрыли улицу на пешеходном переходе, из-за чего в городе образовалась масштабная пробка. Акция продолжалась всего около 10 минут, однако этого хватило, чтобы создать настоящий транспортный коллапс в центре Киева

Об этом сообщает ТСН, пишет RegioNews

Митингующих волнует вопрос уничтожения клуба в пользу новых многоэтажек.

Сегодня в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, по которым клуб перешел в частные руки.

Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что "война" за спорткомплекс "Восход" идет уже несколько лет. В апреле 2019 ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это было не первое нападение на комплекс.

Ранее здание принадлежало заводу, а сей час за право собственности судяться юристы комплекса и частная компания.


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